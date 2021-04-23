Чешские власти не будут добиваться сокращение штата генконсульств РФ - глава МИД

Чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что не собирается добиваться сокращения штата сотрудников российских генконсульств в Чехии, сообщают европейские СМИ.

Министр в интервью газете Blesk пояснил, что решение Праги о сокращении российского дипломатического присутствия в Чехии не затронет оба генконсульства России: в Брно и Карловых Варах. "В этом случае цифры не изменятся", - сказал он.

Кулганек отметил, что Россия пока также не принимала никаких ограничительных мер в отношении чешских генконсульств в РФ.

Накануне власти Чехии объявили, что Прагу должны будут покинуть ещё 63 сотрудника российского посольства, эта мера позволит перейти к "строгому паритету".

Глава МИД Чехии пояснил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве в итоге должны будут остаться по семь дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил ранее на этой неделе 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

21 апреля Кулганек провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.

22 апреля на брифинге глава МИД Чехии проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей, в том числе в отношении российских дипломатов.