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СНГ 23.04.2021 12:09

Чешские власти не будут добиваться сокращение штата генконсульств РФ - глава МИД

Чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что не собирается добиваться сокращения штата сотрудников российских генконсульств в Чехии, сообщают европейские СМИ.

Министр в интервью газете Blesk пояснил, что решение Праги о сокращении российского дипломатического присутствия в Чехии не затронет оба генконсульства России: в Брно и Карловых Варах. "В этом случае цифры не изменятся", - сказал он.

Кулганек отметил, что Россия пока также не принимала никаких ограничительных мер в отношении чешских генконсульств в РФ.

Накануне власти Чехии объявили, что Прагу должны будут покинуть ещё 63 сотрудника российского посольства, эта мера позволит перейти к "строгому паритету".

Глава МИД Чехии пояснил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве в итоге должны будут остаться по семь дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил ранее на этой неделе 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

21 апреля Кулганек провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.

22 апреля на брифинге глава МИД Чехии проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей, в том числе в отношении российских дипломатов.

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Тэги: ЧЕХИЯ, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВА, ШТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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