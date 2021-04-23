Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.04.2021 11:19

Жовква и Гаджиев обсудили борьбу с COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Жовква рассказал о ситуации с безопасностью на востоке нашей страны, а также об усилиях Украины для обеспечения мира. Во время беседы речь шла и о ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Офисе президента.

Со своей стороны Гаджиев поблагодарил за твердую позицию Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

"Также Жовква и Гаджиев скоординировали действия относительно дальнейших мероприятий двустороннего диалога высокого уровня в текущем году", - подытожили в Офисе президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ОФИС/ПРЕЗИДЕНТА, БЕСЕДА


Похожие новости


Азербайджан и Украина обсудили переход на новые правила торговли, готовят Соглашение в сфере продбезопасности Азербайджан в I квартале являлся единственным поставщиком нефти в Украину Азербайджан в январе-феврале поставил нефти в Украину на $74,4 млн За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны - СБУ Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ Киев планирует развивать стратегическое партнерство с Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]