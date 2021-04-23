Жовква и Гаджиев обсудили борьбу с COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Жовква рассказал о ситуации с безопасностью на востоке нашей страны, а также об усилиях Украины для обеспечения мира. Во время беседы речь шла и о ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Офисе президента.
Со своей стороны Гаджиев поблагодарил за твердую позицию Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.
"Также Жовква и Гаджиев скоординировали действия относительно дальнейших мероприятий двустороннего диалога высокого уровня в текущем году", - подытожили в Офисе президента.
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