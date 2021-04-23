Азербайджанский Bank Respublika увеличил в I квартале активы на 7,5%

Азербайджанский "Bank Respublika" увеличил в первом квартале 2021 года активы на 7,5% - до 1 млрд 111,926 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на конец марта составляет 484,399 млн манатов (рост на 8,4%). В том числе, потребительские кредиты на 31 марта 2021 года оцениваются в 74,42 млн манатов (рост на 24,6%), бизнес-кредиты - 352,416 млн манатов (рост на 5,9%).

Обязательства банка на начало апреля 2021 года составляют 1 млрд 27,67 млн манатов (рост на 7,8%), из них депозиты - 778,836 млн манатов (рост на 12,9%), в том числе вклады физических лиц - 324,869 млн манатов (рост на 3,9%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 84,255 млн манатов (рост на 4,2%), уставный капитал - 73,461 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 2 млн 877,48 тыс. манатов (спад на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2020 года - ИФ).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Официальный курс на 23 апреля составляет 1,7 манат/$1

А.Мамедов