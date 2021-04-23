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СНГ 23.04.2021 12:06

В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 398 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 840 случаев, умерли за сутки 398 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 840 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1187 (13,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписаны 9 тыс. 407 человек, от коронавируса умерли 398 пациентов.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 502 новых случая COVID-19 за сутки, 57 скончавшихся и 2 тыс. 123 выздоровевших.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 744 тыс. 961 случаев коронавирусной инфекции, 107 тыс. 501 умерших и 4 млн 371 тыс. 214 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 127,1 млн тестов на COVID-19, из них 332 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 511 тыс. 804 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]