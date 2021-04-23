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Финансы 23.04.2021 12:16

Yelo Bank утвердил стратегию до 2024г, планирует стать розничным банком – глава банка

Наблюдательный совет азербайджанского "Yelo Bank" (контролируется главой российской НК "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым) утвердил стратегию развития банка на 2021-2023гг, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель правления банка Анар Гасанов.

«НС банка на минувшей неделе утвердил стратегию, рассчитанную на три года – 2021-2023гг. Цель стратегии – сделать Yelo Bank розничным банком. В прежние годы банк больше был нацелен на корпоративный сектор, но сейчас мы намерены стать ритейл-банком», - сказал Гасанов.

По его словам, банк в рамках стратегии планирует развивать не только потребительское кредитование, но и микрокредитование. «Наша цель – войти в топ-3 банков Азербайджана в сфере микрокредитования», - подчеркнул глава банка.

Гасанов добавил, что в рамках новой стратегии банк пересмотрит подходы к филиальной сети. «В рамках этого возможно изменение места локации ряда филиалов, а также открытие новых филиалов. Но эти вопросы еще являются предметом обсуждения», - отметил он.

Глава банка подчеркнул, что Yelo Bank не планирует консолидации с другими кредитными учреждениями.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНК, СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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