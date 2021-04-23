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Финансы 23.04.2021 12:32

Premium Bank увеличил в I квартале активы на 3%, сократил прибыль – на 12%

Азербайджанский «Premium Bank» увеличил в первом квартале 2021 года активы на 3,1% - до 673,46 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года составил 518,923 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 487,081 млн манатов (рост на 3%).

Депозиты в банке на конец марта составили 449,427 млн манатов (рост на 4,2%), в том числе вклады населения – 348,934 млн манатов (рост на 9,2%).

Уставный капитал банка на 31 марта 2021 года равен 154,601 млн манатов (не изменился), капитал – 186,379 млн манатов (рост на 3,3%).

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала составила 5,345 млн манатов (спад на 11,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - ИФ).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]