Premium Bank увеличил в I квартале активы на 3%, сократил прибыль – на 12%

Азербайджанский «Premium Bank» увеличил в первом квартале 2021 года активы на 3,1% - до 673,46 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года составил 518,923 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 487,081 млн манатов (рост на 3%).

Депозиты в банке на конец марта составили 449,427 млн манатов (рост на 4,2%), в том числе вклады населения – 348,934 млн манатов (рост на 9,2%).

Уставный капитал банка на 31 марта 2021 года равен 154,601 млн манатов (не изменился), капитал – 186,379 млн манатов (рост на 3,3%).

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала составила 5,345 млн манатов (спад на 11,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - ИФ).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Мамедов