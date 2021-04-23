Госзаимствования Великобритании в минувшем фингоду были рекордными со времен Второй мировой войны

Государственные заимствования Великобритании по итогам финансового года, завершившегося в марте, были максимальными со времен Второй мировой войны, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Объем заимствований в условиях пандемии коронавируса составил 303,1 млрд фунтов стерлингов ($421 млрд), что на 246,1 млрд фунтов выше уровня предыдущего фингода, составившего порядка 57 млрд, и является рекордным показателем с начала отслеживания годовых данных в 1947 году.

Заимствования составили 14,5% ВВП, что является максимумом с конца Второй мировой войны, когда показатель составлял 15,2% ВВП, пишет газета Financial Times.

В марте, по данным ONS, чистый объем госзаимствований Великобритании составил 28 млрд фунтов, что является максимумом для этого месяца с 1993 года. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 22,5 млрд фунтов, свидетельствуют данные Trading Economics. В марте прошлого года заимствования составили 7 млрд фунтов.

Бюджетные доходы в минувшем фингоду, согласно предварительным данным, составили 523,6 млрд фунтов, снизившись на 34,2 млрд в связи со уменьшением налоговых сборов. Госрасходы увеличились на 203,2 млрд, до 941,7 млрд, что включает в себя 78,2 млрд, которые были выделены на программу поддержки рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.