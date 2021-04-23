В Белоруссии растет количество заражений COVID-19: более 1,7 тыс. новых случаев за сутки

В Белоруссии по данным на 23 апреля зарегистрировано 350 тыс. 221 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в пятницу.

Суточный прирост составил 1735 пациентов с COVID-19 против 1170 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 473 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 22 апреля было 2 тыс. 463.

Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 340 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 22 апреля - 338 тыс. 927), суточный прирост - 1 тыс. 733 пациента.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 225 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 741 тыс. 652 теста.

На 23 апреля более 244 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 84, 5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.