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СНГ 23.04.2021 21:39

В Белоруссии растет количество заражений COVID-19: более 1,7 тыс. новых случаев за сутки

В Белоруссии по данным на 23 апреля зарегистрировано 350 тыс. 221 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в пятницу.

Суточный прирост составил 1735 пациентов с COVID-19 против 1170 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 473 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 22 апреля было 2 тыс. 463.

Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 340 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 22 апреля - 338 тыс. 927), суточный прирост - 1 тыс. 733 пациента.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 225 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 741 тыс. 652 теста.

На 23 апреля более 244 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 84, 5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]