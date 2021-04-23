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Здравоохранение 23.04.2021 17:44

Смертность среди вакцинированных "Спутником V" ниже, чем среди получивших вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J - РФПИ

Смертность среди получивших "Спутник V" на порядок ниже, чем у вакцинированных Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, заявил РФПИ.

Как следует из сообщения, размещенного в Твиттере производителя вакцины, смертность в среднем по 13 странам (в Индии, Бразилии, Аргентине, Чили, США, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Норвегии, Дании, России) у получивших как минимум одну дозу вакцины, по "Спутнику V" составляет 2, у получивших Pfizer - 39,4, "Moderna" - 20,2, AstraZeneca - 12,8, J&J - 7,5.

Как объяснили в РФПИ, данный показатель рассчитывался, исходя из количества смертей по отношению к количеству вакцинаций в среднем по 13 странам.

В РФПИ подчеркивают, что "регуляторы не обнаружили связи между вакцинацией и смертностью".

Кроме того, в РФПИ обращают внимание, что в целом "уровень смертности среди вакцинированных ниже среднего из-за критериев отбора для вакцинации".

Вместе с тем такие значительные расхождения по количеству смертей, по мнению РФПИ, должны "стать предметом честного научного и общественного обсуждения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РФПИ, ВАКЦИНА, СМЕРТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]