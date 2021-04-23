Смертность среди получивших "Спутник V" на порядок ниже, чем у вакцинированных Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, заявил РФПИ.
Как следует из сообщения, размещенного в Твиттере производителя вакцины, смертность в среднем по 13 странам (в Индии, Бразилии, Аргентине, Чили, США, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Норвегии, Дании, России) у получивших как минимум одну дозу вакцины, по "Спутнику V" составляет 2, у получивших Pfizer - 39,4, "Moderna" - 20,2, AstraZeneca - 12,8, J&J - 7,5.
Как объяснили в РФПИ, данный показатель рассчитывался, исходя из количества смертей по отношению к количеству вакцинаций в среднем по 13 странам.
В РФПИ подчеркивают, что "регуляторы не обнаружили связи между вакцинацией и смертностью".
Кроме того, в РФПИ обращают внимание, что в целом "уровень смертности среди вакцинированных ниже среднего из-за критериев отбора для вакцинации".
Вместе с тем такие значительные расхождения по количеству смертей, по мнению РФПИ, должны "стать предметом честного научного и общественного обсуждения".
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