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ТЭК 23.04.2021 19:14

Нефтяные цены увеличили прирост, но завершают неделю в минусе

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу.

Однако по итогам недели Brent и WTI могут продемонстрировать снижение на 0,9% и 1,4% соответственно на фоне обеспокоенности скачком случаев COVID-19 в Индии и Японии, отмечает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 в пятницу составляет $65,99 за баррель, что на $0,59 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,13 за баррель, что на $0,7 (1,14%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывает улучшение прогнозов спроса в Европе, отмечает S&P Global Platts. Заболеваемость COVID-19 в крупнейших европейских странах вышла на плато. По сообщениям СМИ, такие страны, как Италия, Греция и Франция готовятся ослабить некоторые карантинные ограничения. "Наблюдается осторожный оптимизм по поводу открытия Европы. Это оказало поддержку рыку после снижения цен на этой неделе", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари.

В то же время, сохраняются опасения из-за роста случаев COVID-19 в Индии. В Индии за минувшие сутки выявили свыше 332,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу индийские СМИ.

"Скачок случаев COVID в Индии остается одним из основных краткосрочных рисков, омрачающих условия, которые мы бы в ином случае сочли положительными для настроений инвесторов", - сказал аналитик RBC Capital Markets Майкл Трэн.

Аналитики объясняют рыночную волатильность на текущей неделе расхождением между оптимистичными прогнозами для США и Европы и пессимизмом по поводу ситуации в Индии.

Помимо этого, рынок оценивает перспективы роста экспорта иранской нефти. "Переговоры между США и Ираном продвигаются, и США теперь сигнализируют, что готовы ослабить санкции. Сделка в конечном итоге приведет к наращиванию добычи в Иране", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]