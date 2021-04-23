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Дальнее зарубежье 23.04.2021 19:43

Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в пятницу о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.

"Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне", - сообщил Мишель в твиттере.

Он обозначил темы саммита: "восстановление сильного альянса ЕС и США, и объединение усилий для борьбы против COVID-19, в защиту климата, безопасности и многосторонности".

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Тэги: ЕС, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]