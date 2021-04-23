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Дальнее зарубежье 23.04.2021 19:50

Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая по проблемам отношений с РФ, климата и пандемии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести в Брюсселе очный саммит ЕС, в повестку которого войдут отношения Евросоюза с Россией, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтц.

"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц в твиттере в пятницу".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, САММИТ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]