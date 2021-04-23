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Дальнее зарубежье 23.04.2021 20:02

Байден в июне поедет на саммиты G7 и НАТО в Европе - Белый дом

Президент США Джо Байден в июне отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера страны и посетит Великобританию и Бельгию, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Белого дома.

"Президент Джо Байден поедет в Соединенное Королевство и Бельгию в июне 2021 года. Это будет первая зарубежная поездка президента Байдена", - отмечается в заявлении.

В частности, Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11-13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

Согласно заявлению, на саммите G7 Байден подтвердит приверженность США принципам многосторонних отношений и ценностям "главных демократических стран". Также у Байдена запланированы двусторонние переговоры с лидерами стран G7, включая премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Затем, на саммите НАТО, Байден заявит о прежней поддержке США НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Кроме того, пройдут отдельные встречи президента США с лидерами стран НАТО.

"В Брюсселе президент Байден примет участие в саммите США-ЕС, который подчеркнет нашу приверженность мощному трансатлантическому партнерству, базирующемуся на совместных интересах и ценностях", - говорится в пресс-релизе.

В Белом доме отметили, что лидеры государств будут говорить о совместных проблемах внешней политики, о мировом здравоохранении, способах стимулировать экономическое восстановление, реагировать на изменения климата, продвигать сотрудничество в сфере торговли и IT-технологий, а также укреплять демократию.

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Тэги: БАЙДЕН, ЕВРОПА, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]