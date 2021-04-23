ЕМА пока не определило причину образования тромбов после прививки аденовирусными вакцинами

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не определило механизм образования тромбов после прививки аденовирусными вакцинами против коронавируса COVID-19, но продолжит изучать этот вопрос, заявил глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

"Мы пока не знаем, какой механизм у этих редких побочных эффектов. Сейчас проводим ряд исследований, которые должны помочь разобраться в механизме, который вызывает образование тромбов", - сказал Кавалери в пятницу.

Он отметил, что проверка вакцин компаний AstraZeneca и Jonhson&Jonhson поможет определить возможные риски от препаратов, действующих по аналогичной технологии, включая российскую вакцину "Спутник V".

Между тем Брюссель может сделать выводы из проблем, возникающих вокруг вакцины против COVID-19 AstraZeneca, и в следующем году обойтись как без нее, так и без Johnson&Johnson. Об этом, в частности, заявляла министр-делегат при министре экономики и финансов Франции, курирующая промышленность, Аньес Панье-Рюнаше.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) намерены посетить производственные площадки, на которых изготавливается вакцина "Спутник V", им будет оказано содействие и предоставлена вся запрашиваемая информация. "В рамках своего визита в Россию эксперты EMA намерены посетить площадки, где производится вакцина "Спутник V", в этом им будет оказано полное содействие, предоставлена вся информация", - сказал собеседник агентства.