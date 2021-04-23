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Регион 23.04.2021 19:54

США и Армения обсуждают программы военного сотрудничества

Армяно-американское сотрудничество в военной сфере обсудили на встрече в пятницу начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян и посол США в Ереване Лин Трейси.

"На встрече стороны обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в военной сфере, намечены программы дальнейшего сотрудничества", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что на встрече присутствовал военный атташе посольства полковник Скотт Максвел.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]