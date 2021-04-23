США и Армения обсуждают программы военного сотрудничества

Армяно-американское сотрудничество в военной сфере обсудили на встрече в пятницу начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян и посол США в Ереване Лин Трейси.

"На встрече стороны обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в военной сфере, намечены программы дальнейшего сотрудничества", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что на встрече присутствовал военный атташе посольства полковник Скотт Максвел.