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Бундестаг утвердил допрасходы бюджета ФРГ на 2021 год

Бундестаг в пятницу после длительных дебатов и поименного голосования утвердил дополнительный бюджет на 2021 год.

В нем предполагается чистое привлечение долга еще на 60,4 млрд евро, сообщает агентство dpa. Таким образом, в этом году общий объем новой задолженности достигнет рекордных 240,2 млрд евро.

Совокупные расходы бюджета с учетом утвержденных дополнений достигнут 547,7 млрд евро по сравнению с ранее планировавшимися 498,6 млрд евро. В первую очередь предусматривается повышение затрат на поддержку бизнеса и здравоохранение, включая закупку вакцин против COVID-19, а также на помощь населению.

Допбюджет поддержали представители Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии. Против проголосовали депутаты от Свободной демократической партии, Левой партии и "Альтернативы для Германии". Члены "Союз-90"/"зеленые" воздержались, сообщает Deutsche Welle.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что речь идет о важном "структурном вкладе" в преодоление пандемии. По его словам, новые меры представляют собой "масштабную финансовую поддержку всего общества".

Как отметил Шольц, после пандемии планируется перезапуск экономики. "Чтобы это было осуществимо, необходимо начать планировать уже сейчас", - подчеркнул он.

Обусловленная COVID-19 рецессия в 2020 году положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета. Пандемия также остановила длившееся 14 лет улучшение ситуации с занятостью.

По итогам 2020 года экономика Германии сократилась на 4,9%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]