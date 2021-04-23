В Праге благодарят Лондон за поддержку в условиях дипломатического противостояния с Москвой

Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией.

"Спасибо Доминику Раабу (главе МИД Великобритании) за сегодняшний телефонный звонок, который так важен для нас. Мы ценим поддержку Чехии со стороны Великобритании в условиях подрывной деятельности России" - говорится в сообщении в твиттере главы МИД Чехии Якуба Кулгенека.

По его словам, активность российских спецслужб на территориях стран-членов НАТО абсолютно недопустима.