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Дальнее зарубежье 23.04.2021 22:00

В Праге благодарят Лондон за поддержку в условиях дипломатического противостояния с Москвой

Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией.

"Спасибо Доминику Раабу (главе МИД Великобритании) за сегодняшний телефонный звонок, который так важен для нас. Мы ценим поддержку Чехии со стороны Великобритании в условиях подрывной деятельности России" - говорится в сообщении в твиттере главы МИД Чехии Якуба Кулгенека.

По его словам, активность российских спецслужб на территориях стран-членов НАТО абсолютно недопустима.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОДДЕРЖКА, БЛАГОДАРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]