Запад рискует утратить превосходство в IT в пользу стран вроде Китая или РФ - глава британской спецслужбы

Перед западными странами стоит угроза лишиться контроля над технологиями, обеспечивающими безопасность Интернета и экономическое процветание, и дать возможность усилиться таким странам, как КНР или РФ, заявил глава Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Джереми Флеминг.

"Лидерство в сфере важных технологий смещается на Восток", - приводит агентство Associated Press (AP) слова Флеминга из речи, произнесенной в Имперском колледже Лондона.

"И при отсутствии действий будет становиться все более ясным, что ключевые технологии, на которые мы полагаемся ради будущего процветания и безопасности, не будут формироваться и контролироваться Западом", - отметил глава спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку и защиту информации британских правительства и армии.

AP отмечает, что, по словам Флеминга, российские хакерские атаки и прочая злонамеренная деятельность РФ в киберпространстве является наиболее актуальной угрозой для Великобритании, однако такого воздействия можно избежать.

Он уточнил, что особую опасность представляет Китай, который благодаря "своим размерам и технологическому весу" может взять под контроль мировые технологические стандарты, доминировать на международных рынках технологий и превратить их в зону геополитического соперничества. Флеминг также заявил, что придерживающийся "антилиберальных взглядов" Китай имеет "альтернативный взгляд на будущее киберпространства".

Глава GCHQ добавил, что Великобритании не стоит воспринимать свой статус кибердержавы как нечто само собой разумеющееся и что Лондону следует работать над развитием "суверенных технологий", включая вычисления с помощью квантовых компьютеров и криптографическую технику.

AP указывает, что в МИД КНР эти высказывания подвергли критике.

"Западные страны, такие как США и Соединенное Королевство, в действительности являются империями хакерских атак и прослушивания разговоров", - сказал на брифинге представитель министерства Чжао Лицзянь.