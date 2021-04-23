Байден и Эрдоган обсудили укрепление отношений между Вашингтоном и Анкарой

Президент США Джо Байден обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эпдоганом пути укрепления отношений между Вашингтоном и Анкарой.

"Президент Джо Байден в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил заинтересованность в конструктивных отношениях и расширенном сотрудничестве между странами", - цитируют американские СМИ заявление Белого дома.

Отмечается, что лидеры согласились встретиться на саммите союзников НАТО в июне.