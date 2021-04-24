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Здравоохранение 24.04.2021 09:45

Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson

Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу проголосовала за то, чтобы рекомендовать возобновление использования вакцины от COVID-19 компании Johnson&Johnson.

"Вакцина от COVID-19 Janssen (название вакцины - ИФ) подходит для людей старше 18 лет в США", - цитирует телеканал CNN заключение экспертов.

Американские СМИ уточняют, что 10 экспертов проголосовали за рекомендацию возобновить вакцинацию препаратом Johnson&Johnson, четверо - против, один воздержался во время голосования.

Теперь утвердить рекомендации должен директор CDC. После этого вакцинация препаратом может возобновиться в течение нескольких часов или дней. Затем американский регулятор (FDA) подготовит обновлённые рекомендации по экстренному использованию вакцины Johnson & Johnson.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

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Тэги: США, ВАКЦИНАЦИЯ, JOHNSON&JOHNSON, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]