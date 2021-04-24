Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson

Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу проголосовала за то, чтобы рекомендовать возобновление использования вакцины от COVID-19 компании Johnson&Johnson.
"Вакцина от COVID-19 Janssen (название вакцины - ИФ) подходит для людей старше 18 лет в США", - цитирует телеканал CNN заключение экспертов.
Американские СМИ уточняют, что 10 экспертов проголосовали за рекомендацию возобновить вакцинацию препаратом Johnson&Johnson, четверо - против, один воздержался во время голосования.
Теперь утвердить рекомендации должен директор CDC. После этого вакцинация препаратом может возобновиться в течение нескольких часов или дней. Затем американский регулятор (FDA) подготовит обновлённые рекомендации по экстренному использованию вакцины Johnson & Johnson.
На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.
Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину.
К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.
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