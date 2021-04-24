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Дальнее зарубежье 24.04.2021 11:05

США перебросили в Катар бомбардировщики для прикрытия вывода войск из Афганистана, сообщило командование вооруженных сил

На авиабазу Эль-Удейд в Катаре прибыли первые два из группы стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые будут участвовать в предстоящей операции прикрытия вывода американских войск и сил коалиции из Афганистана, сообщили ВВС Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

"Два самолета ВВС США B-52H Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, прибыли на авиабазу Эль-Удейд в Катаре 23 апреля", - говорится в сообщении.

"Два бомбардировщика являются первыми из состава группы, размещенными в зоне ответственности Центрального командования США для защиты американских войск и сил коалиции во время проведения операции по их выводу из Афганистана", - отметили американские военные. При этом указывается, что Центральное командование также предоставит необходимые силы для обеспечения безопасного и упорядоченного вывода.

Как следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress накануне после трансатлантического перелета прошла над странами Восточной Европы - Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, а также Грецией, а затем над Средиземным морем повернула в сторону Ближнего Востока и направилась в район Персидского залива.

Маршрут их полета на Ближнем Востоке проходил над Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом, Персидским заливом к юго-западу от Ирана и Катаром.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]