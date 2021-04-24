Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2021 11:56

Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от Johnson & Johnson

Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявили, что снимают ограничение на использование вакцины компании Johnson & Johnson.

"После тщательного анализа по поводу безопасности применения, включая два заседания Консультативного комитета CDC по практике иммунизации, FDA определило, что пауза в использовании вакцины от COVID-19 Janssen от компании Johnson & Johnson в США должна быть отменена, и использование следует возобновить", - говорится в заявлении обеих организаций.

В документе отмечается, что как CDC, так и FDA уверены в "эффективности и безопасности вакцины в предотвращении COVID-19". Согласно доступным данным по вакцине, ее "преимущества превышают ее известные и потенциальные риски". Кроме того, отмечается, что вероятность возникновения случаев тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson "является очень низкой", в отношении этого продолжится расследование.

Ранее сообщалось, что группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу проголосовала за то, чтобы рекомендовать возобновление использования вакцины от COVID-19 компании Johnson&Johnson.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как у некоторых людей были неблагоприятные последствия от вакцины компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВАКЦИНА, ПАУЗА, ОТМЕНА


Похожие новости


Johnson & Johnson уверена, что положительный эффект от ее вакцины от COVID-19 превышает риски - заявление В США не нашли подтверждений того, что прививки вакциной от COVID-19 Johnson & Johnson являются причиной образования тромбов - власти Выпуск вакцины AstraZeneca остановлен на американском предприятии в Балтиморе Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID-19 - исследование США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson - Байден РФ не занимается критикой западных вакцин от COVID-19 - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]