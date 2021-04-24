На Украине за сутки зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 687 человек - глава Минздрава

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 711 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 13 687 человек, умерло 392 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 508 человек; летальных случаев - 392; выздоровело - 13 687 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.
Днем ранее, 23 апреля информировали о 14 277 новых больных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г.Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
За сутки 23 апреля 2021 года в Украине привито 14 339 человек, 522 385 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в Карабахе - Минобороны РФ
Президент Азербайджана отозвал посла в Швейцарии и Лихтенштейне
Министр энергетики США собирается до 2030г добиться удешевления водорода и солнечной энергии
Цена палладия в ходе торгов достигла рекорда
Smart Energy начала исследования на Свистунковско-Червонолуцком месторождении
В Азербайджане продолжается спад числа случаев COVID-19, 35 человек скончались
Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Nar» запускает проект «Час чтения» для школьников
За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов
В Казани создается международная диалоговая площадка «Россия – Азербайджан»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ