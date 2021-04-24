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Дальнее зарубежье 24.04.2021 14:09

В Индии за сутки скончалось рекордное число инфицированных COVID-19 - более 2,6 тыс

Медицинские службы Индии за сутки зафиксировали рекордное количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом COVID-19 - 2 тыс. 624, сообщают в субботу западные СМИ.

Таким образом, официальное число жертв COVID-19 в Индии приближается к 190 тыс. Также за сутки выявлены более 340 тыс. случаев болезни, а всего за время эпидемии COVID-19 диагностировали более чем у 16,6 млн человек. При этом за три последних дня количество подтвержденных случаев болезни выросло примерно на 1 млн.

При этом многие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных.

По данным СМИ, во многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения, в частности, в столице Нью-Дели переполнены.

Отмечается и нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство, которое подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии, направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии. Помимо этого, власти требуют от промышленности увеличить производство этих предметов и дефицитных жизненно важных лекарств.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране "индийского" штамма коронавируса.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]