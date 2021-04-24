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Внешняя политика 24.04.2021 11:48

Президент Азербайджана отозвал посла в Швейцарии и Лихтенштейне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении об отзыве посла в Швейцарии и Лихтенштейне Ханум Ибрагимовой.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]