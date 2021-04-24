Президент Азербайджана отозвал посла в Швейцарии и Лихтенштейне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении об отзыве посла в Швейцарии и Лихтенштейне Ханум Ибрагимовой.
Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.
А. Мамедов
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