Министры обороны Армении и России обсудили реформирование армянской армии

Процесс реформирования армянской армии обсудили в ходе телефонного разговора в субботу министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе телефонного разговора Арутюнян и Шойгу обсудили работу миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе, основные направления начатых в Вооруженных силах Армении широкомасштабных реформ, совместные действия и предстоящие программы армяно-российской объединенной группы войск", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Стороны обсудили также региональные проблемы, отметили в ведомстве.