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Регион 24.04.2021 12:49

Министры обороны Армении и России обсудили реформирование армянской армии

Процесс реформирования армянской армии обсудили в ходе телефонного разговора в субботу министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе телефонного разговора Арутюнян и Шойгу обсудили работу миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе, основные направления начатых в Вооруженных силах Армении широкомасштабных реформ, совместные действия и предстоящие программы армяно-российской объединенной группы войск", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Стороны обсудили также региональные проблемы, отметили в ведомстве.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]