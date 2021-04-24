Министры обороны Армении и России обсудили реформирование армянской армии

Процесс реформирования армянской армии обсудили в ходе телефонного разговора в субботу министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу.
"В ходе телефонного разговора Арутюнян и Шойгу обсудили работу миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе, основные направления начатых в Вооруженных силах Армении широкомасштабных реформ, совместные действия и предстоящие программы армяно-российской объединенной группы войск", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Стороны обсудили также региональные проблемы, отметили в ведомстве.
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