Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в Карабахе - Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

"Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в субботу.