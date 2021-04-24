В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 399 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 828 случаев, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 828 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 158 (13,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 9 тыс. 254 человека, умерли 399 пациентов.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 541 новый случай COVID-19, и это наибольшие показатели среди всех российских регионов, 59 скончавшихся и 1 тыс. 879 выздоровевших.

Наименьший уровень прироста за сутки зафиксирован в Магаданской области - два случая, один - в Тыве. Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Еврейской АО, Ненецком АО и Чукотском АО.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 753 тыс. 789 случаев коронавирусной инфекции, 107 тыс. 900 умерших и 4 млн 380 тыс. 468 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 127,5 млн тестов на COVID-19, из них 336 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 514 тыс. 537 человек.