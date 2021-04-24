Китай недостаточно делает для борьбы с изменениями климата - Керри

Власти КНР прикладывают недостаточно усилий в борьбе с изменениями климата, заявил спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.
"У них (у Китая - ИФ) - большая зависимость от угля. Нам нужно постараться, чтобы они по этому вопросу продвигались дальше, и также нам нужно просить Китай не финансировать строительство теплоэлектростанций, работающих на угле, в других частях мира", - приводит слова Керри издание The Hill.
Он воздал должное ряду обещаний, которые сделал во время недавнего климатического саммита председатель КНР Си Цзиньпин, но в то же время Керри подчеркнул, что Пекин "делает недостаточно" в отношении проблемы климата.
Ранее на этой неделе Си Цзиньпин на организованном США климатическом саммите подтвердил планы Китая выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года. Об этих целях впервые Си Цзиньпин впервые объявил в сентябре 2020 года в видеообращении к Генассамблее ООН.
Ранее в четверг на саммите американский президент Джо Байден заявил, что США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году - создать экономику с нулевыми выбросами.
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