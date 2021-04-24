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Дальнее зарубежье 24.04.2021 15:57

Китай недостаточно делает для борьбы с изменениями климата - Керри

Власти КНР прикладывают недостаточно усилий в борьбе с изменениями климата, заявил спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

"У них (у Китая - ИФ) - большая зависимость от угля. Нам нужно постараться, чтобы они по этому вопросу продвигались дальше, и также нам нужно просить Китай не финансировать строительство теплоэлектростанций, работающих на угле, в других частях мира", - приводит слова Керри издание The Hill.

Он воздал должное ряду обещаний, которые сделал во время недавнего климатического саммита председатель КНР Си Цзиньпин, но в то же время Керри подчеркнул, что Пекин "делает недостаточно" в отношении проблемы климата.

Ранее на этой неделе Си Цзиньпин на организованном США климатическом саммите подтвердил планы Китая выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года. Об этих целях впервые Си Цзиньпин впервые объявил в сентябре 2020 года в видеообращении к Генассамблее ООН.

Ранее в четверг на саммите американский президент Джо Байден заявил, что США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году - создать экономику с нулевыми выбросами.

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Тэги: США, КИТАЙ, КЛИМАТ, ПРЕТЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]