Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.04.2021 16:15

Евросоюз призывает парламент Молдавии уважать Конституционный суд

Декларация парламента Молдавии о недоверии Конституционному суду представляет собой грубую атаку на конституционный строй республики и попытку подорвать верховенство закона, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В соответствии с конституцией Республики Молдова Конституционный суд независим от других органов государственной власти и подчиняется только конституции. Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как "хранителя конституции", даже если они недовольны его решениями", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, опубликованном в субботу в Брюсселе.

В документе напоминается, что 23 апреля депутаты парламента Молдавии от Партии социалистов, партии "Шор" и парламентской группы "За Молдову" выразили недоверие трем судьям Конституционного суда, признали назначение судьи Конституционного суда Домники Маноле два года назад недействительным и не признали решение Конституционного суда от 15 апреля 2021 года об условиях роспуска парламента.

"ЕС напоминает, что все политические деятели в Республике Молдова должны уважать решения Конституционного суда. Независимость Конституционного суда жизненно важна для обеспечения верховенства закона и демократических механизмов - оба являются основополагающими принципами, по которым Республика Молдова взяла на себя обязательства в Соглашении об ассоциации между ЕС и Молдовой", - заявил Боррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


Молдавия получит от ЕС 87 млн евро на преодоление кризиса в условиях коронавируса Могерини ставит условием помощи ЕС Молдовы реализацию реформ Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США Новые власти Молдавии продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС - премьер Президент Додон и представитель ЕС обсудили проблему создания правящей коалиции в Молдавии Молдавия не собирается выходить из Соглашения об ассоциации с ЕС - Додон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]