Евросоюз призывает парламент Молдавии уважать Конституционный суд

Декларация парламента Молдавии о недоверии Конституционному суду представляет собой грубую атаку на конституционный строй республики и попытку подорвать верховенство закона, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В соответствии с конституцией Республики Молдова Конституционный суд независим от других органов государственной власти и подчиняется только конституции. Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как "хранителя конституции", даже если они недовольны его решениями", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, опубликованном в субботу в Брюсселе.
В документе напоминается, что 23 апреля депутаты парламента Молдавии от Партии социалистов, партии "Шор" и парламентской группы "За Молдову" выразили недоверие трем судьям Конституционного суда, признали назначение судьи Конституционного суда Домники Маноле два года назад недействительным и не признали решение Конституционного суда от 15 апреля 2021 года об условиях роспуска парламента.
"ЕС напоминает, что все политические деятели в Республике Молдова должны уважать решения Конституционного суда. Независимость Конституционного суда жизненно важна для обеспечения верховенства закона и демократических механизмов - оба являются основополагающими принципами, по которым Республика Молдова взяла на себя обязательства в Соглашении об ассоциации между ЕС и Молдовой", - заявил Боррель.
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