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Карабахский конфликт 24.04.2021 14:35

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной", - говорится в сообщении.

"Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - отмечается в сообщении.

"Никол Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами", - сообщили также в Кремле.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]