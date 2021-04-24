Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной", - говорится в сообщении.

"Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - отмечается в сообщении.

"Никол Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами", - сообщили также в Кремле.