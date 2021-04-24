В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море, присутствием китайских судов у рифа Уитсун

Власти ЕС беспокоит рост напряженности в акватории Южно-Китайского моря, в том числе из-за действий китайской стороны, говорится в заявлении Петера Стано - пресс-секретаря главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
"Разногласия в Южно-Китайском море, включая присутствие больших китайских судов у рифа Уитсун (китайское название Нюэцзяо - ИФ), угрожают миру и стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.
При этом, напомнил Стано, Брюссель привержен свободе навигации в Индо-Тихоокеанском регионе в соответствии с международными законами и Конвенцией ООН по морскому праву.
Согласно заявлению, ЕС призывает все стороны воздерживаться от односторонних действий, которые могли бы подорвать региональную стабильность, и решать споры мирными методами, с особенным упором на Конвенцию ООН по морскому праву. Также Брюссель высказался в поддержку кодекса поведения в Южно-Китайском море, разработка которого возглавляется странами АСЕАН.
Ранее филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов, собравшихся у рифа Уитсун 7 марта. Риф является частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и такие члены АСЕАН как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Уитсун находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.
Министр обороны Филиппин Лоренсана по этому поводу говорил, что присутствие в восточной части Южно-Китайского моря "китайских морских вооруженных формирований" указывает на намерение Пекина продолжить незаконно удерживать за собой территории в этом регионе. В МИД КНР в свою очередь заявляли, что власти Филиппин без всяких на то оснований нагнетают обстановку вокруг присутствия китайских рыболовецких судов у этого рифа.
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