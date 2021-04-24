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Дальнее зарубежье 24.04.2021 19:03

Меркель призвала немцев принять новые общенациональные ограничения против COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу выступила в поддержку новых общенациональных ограничений, направленных против распространения коронавируса COVID-19 и вступивших в силу в полночь на субботу.

"Ни одна страна, которая смогла переломить третью волну пандемии, а затем снова ослабить ограничения, не смогла сделать это без жестких мер, таких как ночной комендантский час", - приводит слова канцлера агентство Associated Press (AP).

Она признала, что новые меры являются "жесткими", но "крайне необходимыми", и жителям ФРГ нужно принять их. При этом она сослалась на пример внутренней политики в таких странах как Великобритания, Португалия и Ирландия, где, по ее словам, уровень заболеваемости резко сократился из-за жестких локдаунов.

В среду бундестаг принял спорные поправки к закону об инфекционной защите. За внесение изменений проголосовали 342 депутата правящей коалиции, 250 проголосовали против и 64 воздержались. Оппозиционные "Левые", Свободная демократическая партия и правая "Альтернатива для Германии" закон не одобрили.

Новые ограничения можно будет задействовать повсеместно автоматически при уровне заражений более 100 новых случаев в неделю на 100 тыс. человек. Если заражений будет более 165 на 100 тыс. человек, то вновь закроют школы и детские сады, которые и так работают при неполной загрузке. Ограничения подразумевают запрет на выход из дома с 21.00 до 05.00 местного времени, гулять в это время разрешат только владельцам собак.

При этом, указывают западные СМИ, в восьми федеральных землях Германии уровень заражений превышает 165 на 100 тыс. человек, а по стране в целом колеблется у отметки в 164.

Тем временем, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия прекращает прием приезжающих, за исключением граждан ФРГ, из Индии, где ситуация с коронавирусом серьезно обострилась.

В среду полиция Берлина разогнала демонстрацию противников коронавирусных ограничений у Бранденбургских ворот. По данным газеты Morgenpost, в ней приняли участие около 8 тысяч человек.

В пятницу медицинские службы ФРГ сообщили о более чем 23,3 тыс. выявленных за сутки случаях коронавируса; также скончались не менее 286 человек. С начала пандемии в Германии зарегистрировали почти 3,3 млн случаев болезни, умерли более 81 тыс. инфицированных.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]