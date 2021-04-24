Лукашенко готовит декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации, сообщает в субботу госагентство БелТА.
"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение", - заявил Лукашенко в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы.
"Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - отметил он.
В то же время Лукашенко уверен, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.
"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно. "Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заявил глава государства.
17 апреля Лукашенко в ходе республиканского субботника, который он провел в Шкловском районе, заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего президентства.
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