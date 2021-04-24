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Регион 24.04.2021 21:27

Председатель парламента Грузии Талаквадзе ушел с поста на должность вице-спикера

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе покинул занимаемый пост и стал вице-спикером.

"В связи с тем, что я в течение последних нескольких месяцев вел переговоры с оппозицией, которые завершились достигнутым соглашением, в них вместе с председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для правильного ведения процессов в парламенте будет правильным, если я оставлю пост спикера парламента", - заявил в субботу на брифинге Талаквадзе, отметив, что на должности председателя парламента должен быть избран более нейтральный член правящей партии.

Председатель партии "Грузинская мечта" Кобахидзе заявил на брифинге, что на пост председателя парламента будет представлена кандидатура вице-спикера Кахи Кучава, а Талаквадзе займет в парламенте пост вице-спикера.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]