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Дальнее зарубежье 24.04.2021 22:19

Страны АСЕАН требуют от властей Мьянмы прекратить насилие

Лидеры стран АСЕАН в ходе экстренного саммита в Джакарте с участием главнокомандующего ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайна потребовали от властей этой страны остановить репрессии против оппозиции, заявил в субботу президент Индонезии Джоко Видодо.

"Насилие должно прекратиться, и следует незамедлительно возвратить Мьянме демократию, стабильность и мир", - цитирует агентство Associated Press слова президента, сказанные на саммите.

Он подчеркнул, что ситуация в Мьянме, сложившаяся после военного переворота 1 февраля, является неприемлемой. Также на саммите в Джакарте лидеры АСЕАН заявили Мин Аунг Хлайну, что в Мьянме нужно немедленно начать диалог между сторонами конфликта.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 700 человек, и по оценкам ООН, свыше 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее в апреле Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупреждала, что нарастание напряженности в Мьянме может привести к полноценному вооруженному конфликту, как это имело место в Сирии в 2011 году.

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Тэги: АСЕАН, МЬЯНМА, НАСИЛИЕ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]