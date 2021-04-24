В Азербайджане продолжается спад числа случаев COVID-19, 35 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1676 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 311,465 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1809 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 35 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 342.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 276,934 тыс. человек (+2168 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 189 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 070 тестов на коронавирус (накануне 11 097 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 178,044 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов