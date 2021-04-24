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Здравоохранение 24.04.2021 16:40

В Азербайджане продолжается спад числа случаев COVID-19, 35 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1676 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 311,465 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1809 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 35 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 342.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 276,934 тыс. человек (+2168 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 189 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 070 тестов на коронавирус (накануне 11 097 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 178,044 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]