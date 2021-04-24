Власти Грузии объявили мораторий на строительство каскада Намахвани ГЭС

Противники строительства в Грузии на реке Риони Намахвани ГЭС, которая обещает стать крупнейшей в стране после Ингури ГЭС, считают недостаточными заверения правительства в том, что данный проект будет осуществлен с соблюдением всех стандартов безопасности.

"Власти пытаются сместить вектор, не вдаваясь в суть и не проводя с нами действительно содержательного обсуждения вопросов, связанных с этим проектом", - заявил в субботу журналистам один из организаторов акций протеста против строительства Намахвани ГЭС Варлам Голетиани, комментируя распространенное с утра заявление правительства, в котором изложены конкретные механизмы, призванные обеспечить реализацию этого стратегически важного для страны проекта.

В частности, согласно решению премьер-министра, Минюсту поручено изучить контракт с турецкой компанией ENKA, являющейся подрядчиком строительства Намахвани ГЭС, наняв для этого международную юридическую фирму. К процессу взаимодействия с неправительственным сектором будет привлечен полномочный представитель Энергетического союза ЕС. Международный эксперт будет работать над вопросом возможного воздействия Намахванской ГЭС на окружающую среду.

При этом, на строительство плотины ГЭС наложен мораторий на период от 9 до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.

Между тем, эти и другие компромиссные инициативы, изложенные в заявлении правительства, не сняли с повестки дня возобновление массовых протестных акций людей, объединенных в специально созданное движение "Защитники ущелья Риони".

"С 23 мая мы начнем массовые акции протеста в столице (Тбилиси), которые будут продолжаться до тех пор, пока все наши требования не будут выполнены", - сказал Голетиани. По его же словам, параллельно с этим, акции солидарности с протестующими уже с сегодняшнего дня возобновятся сразу в нескольких городах и будут перманентно проходить в масштабах страны.

Участники акций противников Намахвани ГЭС, которые уже 181-ый день не покидают палаточный городок, разбитый ими в районе ее строительства, заявляют, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с компанией ENKA, а сама компания не покинет ущелье Риони.

По их словам, на территории, которые планируется затопить под строительство ГЭС, находятся жилые дома, леса, пашни и кладбище. Местные жители опасаются, что реализация проекта изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и, в конечном счете, приведет к экологической катастрофе в регионе.

Проект каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства - 5 лет.