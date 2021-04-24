Лукашенко обсудил с Путиным вопросы цен на нефть и газ, проблемы кооперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным цены на углеводороды и кооперацию, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии в субботу.
"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - сказал Лукашенко в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы.
"Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции - опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить-душить", - отметил глава Белоруссии.
Он добавил, что у Минска и Москвы разные подходы к приватизации, между сторонами всегда была "тягомотина - кто кого".
"Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться", - заявил Лукашенко.
Он затронул, в частности, проблему производства интегральных схем, которые нужны при производстве широкого спектра техники - от гражданской до военной.
"Это высокотехнологичное производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в такую ситуацию, что должны сами это произвести. Мы где-то отстали, но у нас компетенции, люди есть", - сказал глава Белоруссии.
По его словам, Путин заявил о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Белоруссии. "Надо определиться, кто что будет делать. В Беларуси - одно, в Зеленограде другое, в Воронеже - третье", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что россияне смогли, например, сделать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны. "Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации - скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь", - заявил Лукашенко.
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