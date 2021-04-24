В Бельгии вакцину AstraZeneca будут применять к людям в возрасте от 41 года, а Johnson & Johnson - всем

Федеральный и региональные министры здравоохранения Бельгии приняли в субботу решение, что в стране вакцина AstraZeneca будет вводиться людям не моложе 41 года, а Johnson & Johnson - всем без учета возраста, сообщила газета "Либр Бельжик".
Издание уточняет, что те, кто получил первую дозу AstraZeneca, могут тем не менее получить вторую дозу той же вакцины, независимо от возраста. До этого из-за опасений редких случаев тромбоза данную вакцину в течение нескольких недель применяли только к людям старше 56 лет.
Вакцину Johnson & Johnson будут вводить всем вакцинируемым, кому старше 18 лет.
"Либр Бельжик" напоминает, что в минувший вторник после приостановки поставок вакцины в Европу фирма Johnson & Johnson объявила о возобновлении исполнения своих обязательств по контракту с Еврокомиссией после дополнительной положительной научной оценки Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
В пятницу EMA дало новое положительное научное заключение на вакцину AstraZeneca, проведя ее дополнительное изучение по специальной просьбе министров здравоохранения стран ЕС. Вывод агентства: общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных эффектов.
Пашинян и Макрон обсудили Карабах
Главы МИД Азербайджана и Турции заявили о неприемлемости политизации событий 1915 года в Османской империи
Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом «геноцида» армян в 1915 году в Османской империи
VTB Bank (Azerbaijan) в I квартале увеличил кредитный портфель на 12,5%
Министр энергетики США собирается до 2030г добиться удешевления водорода и солнечной энергии
Перенесенная из-за коронавируса церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке
В Азербайджане продолжается спад числа случаев COVID-19, 35 человек скончались
Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Nar» запускает проект «Час чтения» для школьников
За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов
В Казани создается международная диалоговая площадка «Россия – Азербайджан»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ