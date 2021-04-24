Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2021 23:41

В Бельгии вакцину AstraZeneca будут применять к людям в возрасте от 41 года, а Johnson & Johnson - всем

Федеральный и региональные министры здравоохранения Бельгии приняли в субботу решение, что в стране вакцина AstraZeneca будет вводиться людям не моложе 41 года, а Johnson & Johnson - всем без учета возраста, сообщила газета "Либр Бельжик".

Издание уточняет, что те, кто получил первую дозу AstraZeneca, могут тем не менее получить вторую дозу той же вакцины, независимо от возраста. До этого из-за опасений редких случаев тромбоза данную вакцину в течение нескольких недель применяли только к людям старше 56 лет.

Вакцину Johnson & Johnson будут вводить всем вакцинируемым, кому старше 18 лет.

"Либр Бельжик" напоминает, что в минувший вторник после приостановки поставок вакцины в Европу фирма Johnson & Johnson объявила о возобновлении исполнения своих обязательств по контракту с Еврокомиссией после дополнительной положительной научной оценки Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В пятницу EMA дало новое положительное научное заключение на вакцину AstraZeneca, проведя ее дополнительное изучение по специальной просьбе министров здравоохранения стран ЕС. Вывод агентства: общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных эффектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВАКЦИНЫ, ПРИМЕНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]