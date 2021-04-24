Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом «геноцида» армян в 1915 году в Османской империи

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провели телефонный разговор.
"Главы государств в ходе телефонного разговора осудили заявление президента США Джо Байдена по "геноциду" армян", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Алиев назвал это решение "исторической ошибкой" и считает его неприемлемым.
"В ходе разговора Алиев также подчеркнул, что это заявление наносит серьезный удар по тенденциям налаживания сотрудничества в регионе", - подчеркивается в информации.
Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность Алиеву за поддержку и подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.
"Главы государств также выразили удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией", - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.
А.Азизов
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