Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом «геноцида» армян в 1915 году в Османской империи

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провели телефонный разговор.

"Главы государств в ходе телефонного разговора осудили заявление президента США Джо Байдена по "геноциду" армян", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев назвал это решение "исторической ошибкой" и считает его неприемлемым.

"В ходе разговора Алиев также подчеркнул, что это заявление наносит серьезный удар по тенденциям налаживания сотрудничества в регионе", - подчеркивается в информации.

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность Алиеву за поддержку и подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

"Главы государств также выразили удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией", - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

А.Азизов