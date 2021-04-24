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Внешняя политика 24.04.2021 21:37

Баку считает искажением истории позицию Байдена по событиям 1915 года в Османской империи

МИД Азербайджана сожалеет о решении президента США Джо Байдена признать "геноцид" армян в Османской империи в 1915 году, считает, что данным вопросом должны заниматься не политики, а историки.

"Вызывает сожаление, что президент США Джо Байден искажает исторические события 1915 года. Событиями 1915 года должны заниматься не политики, а расследовать историки. Однако, Армения отказывается принять предложение Турции о расследовании этих событий со стороны совместной комиссии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство считает неприемлемым фальсификацию истории, попытки "переписать историю" и использовать это в качестве политического давления.

МИД также подчеркивает, что те, кто политизирует вопрос так называемого "геноцида армян" умалчивают, что в те времена вооруженные армяне осуществили массовые убийства свыше 500 тыс. человек, армянские дашнаки в марте 1918 года устроили массовую резню населения в Баку и в других районах Азербайджана.

"Неправильное представление событий более чем 100-летней давности, но в то же время отсутствие справедливой оценки геноцида азербайджанцев в Ходжалы, совершенного со стороны Армении, является показателем предвзятости и двойных стандартов", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, США, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]