Баку считает искажением истории позицию Байдена по событиям 1915 года в Османской империи

МИД Азербайджана сожалеет о решении президента США Джо Байдена признать "геноцид" армян в Османской империи в 1915 году, считает, что данным вопросом должны заниматься не политики, а историки.

"Вызывает сожаление, что президент США Джо Байден искажает исторические события 1915 года. Событиями 1915 года должны заниматься не политики, а расследовать историки. Однако, Армения отказывается принять предложение Турции о расследовании этих событий со стороны совместной комиссии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство считает неприемлемым фальсификацию истории, попытки "переписать историю" и использовать это в качестве политического давления.

МИД также подчеркивает, что те, кто политизирует вопрос так называемого "геноцида армян" умалчивают, что в те времена вооруженные армяне осуществили массовые убийства свыше 500 тыс. человек, армянские дашнаки в марте 1918 года устроили массовую резню населения в Баку и в других районах Азербайджана.

"Неправильное представление событий более чем 100-летней давности, но в то же время отсутствие справедливой оценки геноцида азербайджанцев в Ходжалы, совершенного со стороны Армении, является показателем предвзятости и двойных стандартов", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов