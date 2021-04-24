Главы МИД Азербайджана и Турции заявили о неприемлемости политизации событий 1915 года в Османской империи

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мовлют Чавушоглу провели в субботу телефонный разговор.

"Байрамов заявил о неприемлемости попыток политизации событий 1915 года (в Османской империи - ИФ) со стороны руководителей ряда государств и сегодняшнее заявление президента США является искажением исторических событий", - подчеркивает в информации пресс-службы МИД Азербайджана.

Байрамов и Чавушоглу назвали неприемлемым фальсификации истории и использования ее в политических целях.

Р.Ахмедов