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Внешняя политика 24.04.2021 21:57

Главы МИД Азербайджана и Турции заявили о неприемлемости политизации событий 1915 года в Османской империи

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мовлют Чавушоглу провели в субботу телефонный разговор.

"Байрамов заявил о неприемлемости попыток политизации событий 1915 года (в Османской империи - ИФ) со стороны руководителей ряда государств и сегодняшнее заявление президента США является искажением исторических событий", - подчеркивает в информации пресс-службы МИД Азербайджана.

Байрамов и Чавушоглу назвали неприемлемым фальсификации истории и использования ее в политических целях.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]