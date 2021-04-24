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СНГ 24.04.2021 23:18

Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились провести еще одну встречу этим летом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным договорились провести еще одну встречу этим летом.

В субботу он посетил Полесский радиационно-экологический заповедник, где отвечая на вопросы журналистов, рассказал подробности недавних переговоров с Путиным.

"Главное для нас ... - людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства. А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС подпишем. Вот такая вот тактика", - сказал Лукашенко.

Видеофрагмент показали в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]