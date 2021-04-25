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Культура 25.04.2021 09:00

Перенесенная из-за коронавируса церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар", перенесенная из-за коронавируса с 28 февраля на 25 апреля, пройдет в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, из-за коронавирусных ограничений организаторы также планируют задействовать площадки в Европе.

Организаторы премии намерены провести церемонию вручения наград в очном формате. В отличие от многих премий, принять участие через Zoom будет невозможно. Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Впервые для проведения церемонии, которая состоится в воскресенье вечером (в ночь на понедельник по московскому времени) будут задействованы зарубежные площадки. По данным СМИ, церемония, помимо США, пройдет на площадках в Европе - в Париже и Лондоне. Вручение награды вновь пройдет без ведущего.

На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендуют "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Лучшим режиссером может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг ("Еще по одной") и Эмеральд Феннелл.

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Виола Дэвис за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", Андра Дэй за "Соединенные Штаты против Билли Холидея", Ванесса Кирби за "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорман за роль в фильме "Земля кочевников" и Кэри Маллиган за фильм "Девушка, подающая надежды".

Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звуки метала"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк") и Стивен Ён ("Минари").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Пятеро одной крови", "Манк", "Минари", "Новости со всех концов света" и анимационный фильм "Душа". В номинации за лучший адаптированный сценарий представлены "Отец", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами" и "Белый тигр".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Оливия Колман ("Отец"), Аманда Сейфрид ("Манк") и Юн Ю Чжун ("Минари"). В аналогичной мужской номинации представлены Саша Барон Коэн ("Суд над Чикагской семеркой"), Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилн (оба за "Иуда и Черный Мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"), Пол Раджи ("Звук металла").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Душа", "Путешествие на луну", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Вперед" и "Легенда о волках".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".

Советские и российские фильмы четыре раза получали "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и по одному разу в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Среди лауреатов награды - фильм "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова.

Официальная видеотрансляция церемонии в этом году пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.

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Тэги: США, КИНОПРЕМИЯ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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