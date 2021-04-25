Евросоюз поддерживает усилия АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме

Европейский союз поддерживает усилия АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме после февральского военного переворота.

"Консенсус из пяти пунктов" по Мьянме, достигнутый на саммите АСЕАН в субботу, является обнадеживающим шагом вперед в продолжающихся усилиях АСЕАН по разрешению нынешнего кризиса в Мьянме", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам о политике безопасности Жосеп Боррель, комментируя итоги встречи в верхах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

ЕС присоединяется к призыву АСЕАН немедленно прекратить насилие и начать конструктивный диалог с участием всех сторон для поиска мирного решения.

Брюссель заявил, что продолжит призывать к немедленному освобождению всех политических заключенных в Мьянме и готов поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, которые добросовестно хотят разрешить ситуацию.