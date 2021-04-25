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Дальнее зарубежье 25.04.2021 10:11

Евросоюз поддерживает усилия АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме

Европейский союз поддерживает усилия АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме после февральского военного переворота.

"Консенсус из пяти пунктов" по Мьянме, достигнутый на саммите АСЕАН в субботу, является обнадеживающим шагом вперед в продолжающихся усилиях АСЕАН по разрешению нынешнего кризиса в Мьянме", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам о политике безопасности Жосеп Боррель, комментируя итоги встречи в верхах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

ЕС присоединяется к призыву АСЕАН немедленно прекратить насилие и начать конструктивный диалог с участием всех сторон для поиска мирного решения.

Брюссель заявил, что продолжит призывать к немедленному освобождению всех политических заключенных в Мьянме и готов поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, которые добросовестно хотят разрешить ситуацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, АСЕАН, МЬЯНМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]