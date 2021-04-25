В МИД Турции вызвали посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда в связи с решением американского президента Джо Байдена признать "геноцид" армян в Османской империи.
"Турция вызвала посла в Анкаре и заявила ему, что отвергает то, как Байден расценил события 1915 года", - пишет агентство Bloomberg.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление (Байдена - ИФ) основывающееся исключительно на популизме".
"Нам совершенно нечему учиться у других в том, что касается нашего собственного прошлого", - добавил турецкий министр в своём твиттере.
Ранее в субботу Байден заявил, что признаёт массовые убийства и депортацию армян в Османской империи "геноцидом". Предшественники Байдена в Белом доме эти события "геноцидом" не называли.
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