В МИД Турции вызвали посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда в связи с решением американского президента Джо Байдена признать "геноцид" армян в Османской империи.

"Турция вызвала посла в Анкаре и заявила ему, что отвергает то, как Байден расценил события 1915 года", - пишет агентство Bloomberg.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление (Байдена - ИФ) основывающееся исключительно на популизме".

"Нам совершенно нечему учиться у других в том, что касается нашего собственного прошлого", - добавил турецкий министр в своём твиттере.

Ранее в субботу Байден заявил, что признаёт массовые убийства и депортацию армян в Османской империи "геноцидом". Предшественники Байдена в Белом доме эти события "геноцидом" не называли.