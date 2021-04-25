Пашинян и Макрон обсудили Карабах

Процесс урегулирования конфликта в Карабахе обсудили по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Пашинян и Макрон обсудили обстановку на Южном Кавказе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Пашинян заявил, что рассматривает урегулирование конфликта исключительно в рамках принципа "отделение во имя спасения"", - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены вопросы двусторонней повестки и внутриполитическая ситуация в Армении.