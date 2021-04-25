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Карабахский конфликт 25.04.2021 09:51

Пашинян и Макрон обсудили Карабах

Процесс урегулирования конфликта в Карабахе обсудили по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Пашинян и Макрон обсудили обстановку на Южном Кавказе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Пашинян заявил, что рассматривает урегулирование конфликта исключительно в рамках принципа "отделение во имя спасения"", - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены вопросы двусторонней повестки и внутриполитическая ситуация в Армении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]