В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 332 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 780 случаев, умерли за сутки 332 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 780 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 168 (13,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписаны 7 тыс. 540 человек, 332 пациента умерли от коронавируса.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 526 новых случаев COVID-19, 53 скончавшихся, 1 тыс. 339 выздоровевших.
В российской столице по-прежнему фиксируются наибольшие значения заболеваемости коронавирусом в сутки. Наименьший прирост зарегистрирован в Тыве - два случая, один - в Ненецком АО, ни одного заболевшего в Еврейской АО и Чукотском АО.
С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 762 тыс. 569 случаев коронавирусной инфекции, 108 тыс. 232 умерших и 4 млн 388 тыс. 008 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 127,8 млн тестов на COVID-19, из них 324 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 514 тыс. 351 человек.
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