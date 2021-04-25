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Минздрав Индии сообщает об успехах вакцинации от COVID-19 на фоне антирекордов по новым случаям заражения

Индия вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье индийская газета Times of India со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"Это очередное значительное достижение - Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней", - констатирует министерство.

Согласно его статистике, почти 60% прививок сделаны жителям штатов Махараштра, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Западная Бенгалия, Карнатака, Мадхья-Прадеш и Керала.

При этом в Индии также регистрируются антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 тыс. новых инфицированных. Страна занимает второе после США место по количеству заражений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]