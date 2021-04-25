Минздрав Индии сообщает об успехах вакцинации от COVID-19 на фоне антирекордов по новым случаям заражения

Индия вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье индийская газета Times of India со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"Это очередное значительное достижение - Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней", - констатирует министерство.

Согласно его статистике, почти 60% прививок сделаны жителям штатов Махараштра, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Западная Бенгалия, Карнатака, Мадхья-Прадеш и Керала.

При этом в Индии также регистрируются антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 тыс. новых инфицированных. Страна занимает второе после США место по количеству заражений.